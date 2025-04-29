نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء المصري: الحكومة تستهدف 4 مليون طن في موسم توريد القمح وتهيئة مناخ الاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أشار إلى أن الحكومة المصرية تأمل في تجاوز الـ 4 مليون طن من القمح في موسم التوريد الحالي، مؤكدًا أن هذا الهدف سيسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي في مصر.

كما تحدث عن أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيسهم في إحداث طفرة كبيرة في قطاع العقارات.

السيناريوهات الاقتصادية لمواجهة التوترات العالمية

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر قد وضعت 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية وحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن وزيري المالية والاستثمار سيتوجهان غدًا إلى الكويت لمناقشة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.

استثمار مشروعات الدلتا الجديدة

وفيما يتعلق بمشروعات التنمية الكبرى، ذكر الدكتور مدبولي أن مشروع الدلتا الجديدة سيحقق ثمارًا كبيرة في الفترة القادمة، كما أشار إلى أن مصر ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في الفترة المقبلة، وهو ما سيعزز من موقع مصر الاستثماري على الساحة الدولية.

تحسين مناخ الاستثمار في مصر

وتابع رئيس الوزراء قائلًا إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، والتي تم الإعلان عنها في فترات سابقة، مؤكدًا أن التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، وأن معدل البطالة قد انخفض إلى 6.5%، مما يعكس الجهود المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي.

التهنئة بعيد العمال وتعزيز العلاقات الدولية

كما توجه مدبولي بالتهنئة لـ عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا على الصعيدين الدولي والاقتصادي، مشيرًا إلى اللقاء المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس البرلمان المجري، والذي تناول الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى اللقاء مع الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة مرور 75 عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين.

علاقات مصر مع جيبوتي والصومال

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن العلاقات الثنائية مع جيبوتي ستشهد طفرة كبيرة في الفترة القادمة، حيث تمثل هذه العلاقات قوة دافعة لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما أكد أن مصر ستظل ملتزمة بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك خلال مشاركته في القمة غير العادية للدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عقدت مؤخرًا في مدينة عنتيبي بأوغندا.