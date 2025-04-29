نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تبث حل النموذج الاسترشادي لكيمياء اللغات عبر "مدرستنا 3" الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الوزارة عن استمرار جهودها في توفير محتوى تعليمي تدريبي يعزز من جاهزية الطلاب لخوض امتحانات نهاية العام بثقة وكفاءة.

وأفادت الوزارة بإتاحة النماذج الاسترشادية الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل هذه النماذج مباشرة من خلال الرابط التالي: https://qrfy.io/r/B4i01hKiTW.

وفي إطار الدعم الأكاديمي المتكامل، تبدأ قناة "مدرستنا 3" اليوم الثلاثاء بث حل النموذج الاسترشادي لمادة الكيمياء لطلاب شعبة اللغات، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن يُعاد عرضه في العاشرة صباح اليوم التالي.

وتُبث القناة على تردد النايل سات 12206 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتخصيص يوم دراسي متكامل لكل مادة دراسية، حيث يقوم نخبة من معلمي الكيمياء ذوي الكفاءة والخبرة بشرح الحلول بشكل مفصل، مع التركيز على توضيح المفاهيم العلمية والقوانين الأساسية، وتقديم نماذج لإجابات نموذجية وفق آليات التصحيح الرسمية المعتمدة في الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تهدف إلى تعميق فهم الطلاب لطبيعة الأسئلة الجديدة في امتحانات الثانوية العامة، والتي ترتكز على قياس الفهم والتحليل والتطبيق العملي للمعلومات، بعيدًا عن النمط التقليدي القائم على الحفظ والاسترجاع.

وشددت الوزارة على أن متابعة الطلاب لحلقات الحل التفصيلي للنماذج الاسترشادية تمثل فرصة ذهبية للمراجعة العملية والتدريب على نمط الأسئلة الذي سيتم اعتماده في الامتحانات، ما يُسهم في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وتحقيق أداء أكاديمي أفضل.

كما دعت الوزارة جميع الطلاب إلى متابعة قناة "مدرستنا 3" بانتظام للاستفادة من المحتوى المقدم، مشيرة إلى أن هذه الحلقات تُعد جزءًا لا يتجزأ من خطة الدعم الفني والتربوي التي تم إعدادها بدقة لضمان جاهزية الطلاب الكاملة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

يُذكر أن الوزارة تؤكد باستمرار على أهمية الممارسة الفعلية والتدريب المنتظم على حل النماذج الاسترشادية كإحدى أدوات الاستعداد الناجح، وهو ما يُترجم عمليًا من خلال هذا التعاون المثمر بين القنوات التعليمية والمنصات الرقمية للوزارة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والتحصيل الدراسي في المرحلة الثانوية.