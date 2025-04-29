نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يشهدان توقيع مذكرتى تفاهم بالاتصالات والبريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا، إلى جانب تعميق التعاون المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي.

وجرت المباحثات بين الرئيسين في أجواء ودية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، بالإضافة إلى تناول قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والإسكان

عقب المباحثات، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين، الأولى في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وهي خطوة نحو تعزيز التعاون التكنولوجي بين مصر وأنجولا، والمساهمة في نقل الخبرات المصرية في مجال التحول الرقمي.

أما المذكرة الثانية، فكانت بين وزارتي الإسكان في مصر والأشغال العامة في أنجولا، بهدف التعاون في مجالات التطوير العمراني والإسكان، وهو ما يعكس التزام البلدين بتطوير القطاع العمراني بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

وتعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين مصر وأنجولا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الأفريقيين.