نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: انخفاض البطالة إلى 6.5% وتوقعات إيجابية للاقتصاد المصري وسط نشاط دبلوماسي مكثف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك ضمن خطة متكاملة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية وفقًا للمؤشرات الحالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، تطرق فيه إلى أبرز المستجدات الاقتصادية والدبلوماسية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 6.5%، وهو ما يعكس جهود الدولة في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

تهنئة بمناسبة عيد العمال وتقدير لجهود العمال في بناء الاقتصاد

واستهل رئيس الوزراء كلمته بتوجيه التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بدورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية، ومؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين ظروف العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتمكين العمال من أداء دورهم بكفاءة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية والزراعية.

نشاط رئاسي مكثف لتعزيز العلاقات الدولية ودعم القضايا الإقليمية

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تشهد نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، ومواصلة دور مصر الريادي في القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي برئيس البرلمان المجري، والذي تناول سبل التعاون المشترك في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم والطاقة والصناعات التحويلية، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء عدد من الملفات الدولية.

كما استعرض مدبولي الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر تجري اتصالات موسعة مع الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد العسكري، وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

مصر وأستراليا: 75 عامًا من العلاقات وتوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى زيارة الحاكم العام لكومنولث أستراليا إلى مصر، وهي الزيارة الأولى من نوعها، والتي جاءت تزامنًا مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح مدبولي أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وأستراليا، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري، خاصة في مجالات الزراعة، الطاقة، والتعدين، والتي يمكن أن تمثل مجالات جذب للشركات الأسترالية.

طفرة مرتقبة في العلاقات المصرية الجيبوتية

وفي الشأن الإفريقي، كشف رئيس الوزراء عن أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، في ضوء التعاون المتنامي في مجالات النقل والتجارة البحرية والطاقة.

ولفت مدبولي إلى مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية لـ القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، والتي عقدت مؤخرًا بمدينة عنتيبي الأوغندية.

وخلال كلمته في القمة، أعرب مدبولي عن دعم مصر الثابت للرؤية التي طرحها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بشأن إقامة دولة موحدة ومستقرة في الصومال، مؤكدًا أن مصر تظل شريكًا أساسيًا في دعم جهود السلام والتنمية في الصومال، وستواصل التزامها بجانب المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي.

توقعات اقتصادية مشجعة وخطط لتعزيز الاستثمار

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية السوق المصري، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار شملت تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوسيع دور الشباك الواحد، وتوفير حوافز استثمارية جديدة.

وأشار مدبولي إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها انخفاض معدل البطالة إلى 6.5%، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، يعزز من قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

ختام المؤتمر: مصر ماضية بثقة نحو المستقبل

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، بفضل توجيهات القيادة السياسية، وتكاتف مؤسسات الدولة، وجهود الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.