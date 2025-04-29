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رئيس الوزراء: يهنئ عمال مصر بعيدهم

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رئيس الوزراء: يهنئ عمال مصر بعيدهم

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أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بعطائهم وجهودهم المتواصلة في خدمة الوطن، ودورهم الأساسي في دعم خطط الدولة نحو التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، حيث عبّر عن تقدير الحكومة الكامل لكل من يسهم في دفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين أوضاع العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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