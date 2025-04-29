رئيس الوزراء: يهنئ عمال مصر بعيدهم

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أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بعطائهم وجهودهم المتواصلة في خدمة الوطن، ودورهم الأساسي في دعم خطط الدولة نحو التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، حيث عبّر عن تقدير الحكومة الكامل لكل من يسهم في دفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين أوضاع العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة.