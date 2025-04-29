رئيس الوزراء يهنئ عمال مصر بمناسبة عيدهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:30 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التهنئة لعمال مصر، بمناسبة عيد العمال.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك نشاط مكثف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولقاء رئيس البرلمان المجري، وتناول الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة للقائه بالحاكم العام لكومنولث أستراليا في زيارتها الأولى لمصر، والتى تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين.

ولفت مدبولى، إلى أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتى يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها.