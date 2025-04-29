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الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يشهدان توقيع مذكرتى تفاهم بالاتصالات والبريد

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الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يشهدان توقيع مذكرتى تفاهم بالاتصالات والبريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:30 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء، الرئيس الأنجولى "جواو لورينسو"، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون المشترك فى إطار الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تناول قضايا السلم والأمن فى القارة الأفريقية.

 

وشهد الرئيسان عقب المباحثات، مراسم التوقيع على مذكرتى تفاهم، الأولى بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والثانية بين وزارتى الإسكان فى مصر والأشغال العامة فى أنجولا بشأن التطوير العمرانى والإسكان.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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