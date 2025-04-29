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الإدارة العامة للمرور تواصل استعداداتها لمواجهة العاصفة الرميلة في مصر وتدشن رقم...

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الإدارة العامة للمرور تواصل استعداداتها لمواجهة العاصفة الرميلة في مصر وتدشن رقم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:29 مساءً - تستعد في الوقت الحالي الإدارة العامة للمرور من أجل التصدي لموجة قوية من الرياح المحملة بالأتربة التي يتوقع أن تصيب الطرق بين المحافظات، وهذا بالاشتراك مع هيئة الأرصاد الجوية، وقد شددت الإدارة على ضرورة الحذر أثناء القيادة وتقليل السرعة من أجل تفادي الحوادث، وأكدت على أن لن يتم إغلاق الطرق إلا في حال انعدام الرؤية نهائيًا.

بينما قامت الإدارة العامة للمرور بنشر سيارات الإغاثة على الطرق من أجل مواجهة كافة حالات الطوارئ ووفرت رقم للإغاثة المرورية وهو "01221110000" من أجل تلقي الشكاوى، وعززت أيضًا تواجد القوات المرورية ومتابعة حركة المرور على مدار الساعة عن طريق غرف العمليات، وهذا بالتنسيق مع إدارة المرور المختلفة.

وحذرت الإدارة من القيادة بسرعة مرتفعة، لاسيما على الطرق الزراعية والساحلية والصحراوية مثل طرق الإسماعيلية والسويس والإسكندرية، داعية إلى الالتزام بإرشادات المرور، وترك مسافات آمنة بين المركبات، وتجنب استخدام الهاتف المحمول أو القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وقد شددت التعليمات على ضرورة استخدام الإشارات قبل تغيير الاتجاه، وتفادي التوقف المفاجئ أو الضغط القوي على الفرامل، مع التأكيد على عدم السير عكس الاتجاه أو التخطيات الخطرة، لتفادي وقوع حوادث خطيرة.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستتأثر غدًا بمنخفض جوي صحراوي يسبب عاصفة ترابية، مع نشاط رياح تتجاوز سرعتها 70-80 كم/س في بعض المحافظات، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، واحتمال هطول أمطار متفاوتة ورعدية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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