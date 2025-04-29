نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل للعام الدراسي 2024-2025، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني، تمهيدًا لاختبارات نهاية العام.

وتُعقد هذه الاختبارات للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة رسميًا من قبل الوزارة.

وتأتي اختبارات شهر أبريل كجزء لا يتجزأ من منظومة التقييم المستمر التي تطبقها الوزارة خلال العام الدراسي الجاري، حيث تُمثل درجات هذه الاختبارات جزءًا من التقييم النهائي للطلاب، إلى جانب اختبارات نهاية الفصل الدراسي.

وتهدف المنظومة إلى تعزيز مستوى التحصيل الدراسي، ورفع كفاءة التقييم الأكاديمي من خلال توزيع التقييم على مدار العام.

وتُجرى اختبارات أبريل داخل المدارس وسط إجراءات تنظيمية دقيقة ومشددة، لضمان انضباط سير لجان الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط.

وقد أكدت الوزارة على ضرورة التزام الإدارات التعليمية والمدارس بتطبيق الضوابط المقررة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلاب خلال أداء الاختبارات.

وتتنوع طبيعة الأسئلة في هذه الاختبارات بين الأسئلة الموضوعية والمقالية، بما يتماشى مع متطلبات نظام التعليم الجديد، الذي يرتكز على قياس مستويات الفهم والتحليل والتطبيق، بعيدًا عن أساليب الحفظ والتلقين التقليدية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير المناهج وآليات التقييم لتواكب المعايير التعليمية الحديثة.

وفي هذا السياق، شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية هذه الاختبارات، مشيرة إلى أنها تُعد ركيزة أساسية في تقييم مستوى الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.

كما وجهت الوزارة المدارس بضرورة وضع الامتحانات وفقًا للمواصفات الفنية المحددة لكل مادة، مع الأخذ في الاعتبار الفروق الفردية بين الطلاب لضمان عدالة التقييم.

ومن المقرر أن تُجرى اختبارات صفوف النقل خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري، مع مراعاة عدم تعارض مواعيدها مع الإجازات الرسمية، وذلك حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وسير الخطة الدراسية دون أي تعطيل.

كما أكدت الوزارة على أهمية سرعة إعلان نتائج اختبارات أبريل في المدارس، حتى يتمكن الطلاب من معرفة تقييمهم أولًا بأول، ويستعدوا بشكل كافٍ لاختبارات نهاية العام الدراسي.

ويُعد ذلك جزءًا من خطة الوزارة لتوفير تغذية راجعة سريعة وفعالة للطلاب وأولياء الأمور حول مستوى الأداء والتحصيل.

ويأتي استكمال اختبارات شهر أبريل في إطار خطة الوزارة لتطوير وتحديث منظومة التعليم الأساسي والثانوي، بما يعزز من جودة العملية التعليمية، ويُسهم في تحقيق التكامل بين التقييمات الدورية والاختبارات النهائية، بما يحقق مصلحة الطالب ويرتقي بمستوى التعليم في مصر.