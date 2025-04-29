نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أعلن مجلس الوزراء المصري عن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق الأول من مايو 2025، تقديرًا لدورهم المحوري في مسيرة البناء والتنمية.

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد العمال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا باعتبار يوم الخميس 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد القرار أن هذه الإجازة تأتي في إطار حرص الدولة على تكريم العمال، والاعتراف بمساهماتهم المستمرة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

القطاع الخاص مشمول بالإجازة وفقًا لقانون العمل

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل أن يوم الخميس سيكون أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وشددت الوزارة على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط منحه أجرًا مضاعفًا بالإضافة إلى أجره الأصلي عن اليوم، تنفيذًا لما تنص عليه المادة 52 من قانون العمل.

الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025 ينظم آليات الإجازة

أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، الذي ينظم آليات تنفيذ إجازة عيد العمال بالقطاع الخاص.

ويستند الكتاب إلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد الأعياد الرسمية التي تُعد عطلات مدفوعة الأجر.

وأوصت الوزارة جميع مديريات العمل والإدارات المعنية بنشر مضمون الكتاب الدوري داخل مواقع العمل والمنشآت، لضمان تطبيق أحكامه بدقة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع العاملين بالقطاع الخاص.

دعم متواصل للعمال في جميع القطاعات

تأتي هذه القرارات لتؤكد التزام الدولة الدائم بدعم العمال في مختلف القطاعات، وتقدير جهودهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز منظومة الإنتاج والتنمية.

وتحتفل مصر سنويًا بعيد العمال في الأول من مايو، باعتباره مناسبة وطنية هامة تُسلَّط فيها الأضواء على إنجازات الطبقة العاملة، ويتم فيها تأكيد التقدير الرسمي والشعبي لدورهم في النهوض بالدولة.