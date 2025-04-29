نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تشن حملات مفاجئة لمكافحة النباشين والفريزة بحدائق الأهرام وتضبط المخالفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة مكبرة استجابةً لشكاوى المواطنين بقطاع الهضبة للقضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الالتزام بقواعد النظافة لما تمثله من إساءة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وكذلك شن حملات النظافة بشكل دوري حفاظًا على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الفريزة بمناطق البوابة الأولى بحدائق الأهرام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وفي إطار استجابة محافظة الجيزة لشكاوى المواطنين تم تنفيذ حملة تجريد واسعة ورفع الحواجز الحديدية والبلدورات ووسائل حجز أماكن انتظار السيارات التي تعيق الطريق العام بشارعي الضغط والجيش بحدائق الأهرام.

كما استجابت محافظة الجيزة من خلال قطاع هضبة الأهرام بترميم الحفر وطبقات الطريق والقواطع العرضية بمناطق "أ" والضغط ومدخل القطاع وذلك بفرد طبقة من قشط الأسفلت لحين تنفيذ أعمال الرصف من خلال الجمعية.

شهدت الحملات متابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام.