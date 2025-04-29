نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا 3 أيام إجازة متتالية بمناسبة عيد العمال 2025.. اعرف التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بشأن عيد العمال 2025، يقضي بمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، بالإضافة إلى العاملين في شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع ضرورة التنسيق مع أصحاب الأعمال حسب ظروف التشغيل.

رسميًا 3 أيام إجازة متتالية بمناسبة عيد العمال 2025.. اعرف التفاصيل الكاملة

موعد بداية إجازة عيد العمال 2025 وعدد أيام العطلة

وبحسب قرار رئيس الوزراء، فإن يوم الخميس 1 مايو 2025 سيكون عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال 2025، وبذلك يحصل العاملون على إجازة طويلة تمتد لثلاثة أيام متتالية، مع احتساب يومي الجمعة والسبت التاليين ضمن عطلة نهاية الأسبوع المعتادة، ويستأنف العمل بشكل طبيعي صباح يوم الأحد 4 مايو 2025، عقب نهاية إجازة عيد العمال 2025.

البنك المركزي يحدد إجازة البنوك في عيد العمال 2025

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أن جميع البنوك ستُعطل أعمالها يوم الخميس 1 مايو 2025، بمناسبة عيد العمال 2025. وأوضح البنك المركزي أن العمل بالبنوك سيعود مجددًا صباح يوم الأحد، في ختام عطلة عيد العمال 2025، مع استمرار بعض الخدمات الإلكترونية لضمان تلبية احتياجات العملاء أثناء العطلة.

ولا تقتصر أهمية عيد العمال 2025 على كونه إجازة رسمية فحسب، بل يمثل مناسبة وطنية مهمة يتم خلالها تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال المصريون لدفع عجلة التنمية والبناء في مختلف القطاعات.

رسميًا 3 أيام إجازة متتالية بمناسبة عيد العمال 2025.. اعرف التفاصيل الكاملة

الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد العمال 2025

وتعد إجازة عيد العمال 2025 واحدة من أبرز الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام، إلى جانب عدة مناسبات أخرى مثل إجازة وقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك، ورأس السنة الهجرية، وعيد الثورة، وعيد المولد النبوي الشريف، وعيد القوات المسلحة.

وبمناسبة عيد العمال 2025، تستعد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة للاحتفال بالجهود العظيمة التي يبذلها العمال، مع التأكيد على أن العمل والإنتاج هما الركيزة الأساسية لنهضة الوطن وتقدمه.