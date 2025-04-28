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الأهلي: حفل تكريم لمارسيل كولر وجهازه المعاون رغم أزمة المستحقات

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الأهلي: حفل تكريم لمارسيل كولر وجهازه المعاون رغم أزمة المستحقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 11:32 مساءً - حرص  مجلس إدارة النادي ، على تکریم مارسیل کولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان ندوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك رغم أزمة المستحقات التي تشير المصادر إلى أنها قائمة حتى الآن، ولم يتوصل الطرفان فيها إلى حلول.

 

وجاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه المعاون في مقر الأهلي بالجزيرة، وسط أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لما قدموه من جهود كبيرة وإنجازات مميزة خلال فترة توليهم المسئولية.

 

 

وقام رئيس الأهلي بإهداء المدرب السويسري والجهاز المعاون درع وعلم النادي، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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