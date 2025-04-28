نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد العمال 2025 وعدد أيام العطلة الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت إجازة عيد العمال 2025 محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، مع اقتراب موعدها الرسمي. ويزداد اهتمام العاملين بالقطاعين العام والخاص بالتعرف على تفاصيل عدد أيام عطلة عيد العمال 2025، خاصة بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يوضح تفاصيل الإجازة، مما جعل من عيد العمال 2025 مناسبة منتظرة على نطاق واسع.

قرار رسمي بشأن إجازة عيد العمال 2025 للعاملين بالدولة

في إطار الاستعداد لـ عيد العمال 2025، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا باعتبار يوم الخميس 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال 2025. ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى القطاع الخاص، مما يعكس اهتمام الدولة بتكريم جهود العمال مع حلول عيد العمال 2025.

3 أيام متواصلة ضمن إجازة عيد العمال 2025

وفقًا للقرار الرسمي ومع احتساب يومي الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع، تمتد إجازة عيد العمال 2025 إلى ثلاثة أيام متتالية. تبدأ العطلة من يوم الخميس 1 مايو 2025، وحتى السبت 3 مايو 2025، ليستأنف العاملون دوامهم المعتاد صباح الأحد 4 مايو 2025. وتعد إجازة عيد العمال 2025 فرصة ذهبية للراحة والاستمتاع بأوقات أسرية مميزة بعد شهور من العمل الدؤوب.

البنك المركزي يعلن تفاصيل إجازة عيد العمال 2025 للبنوك

أعلن البنك المركزي المصري رسميًا تعطيل العمل في جميع البنوك بمناسبة عيد العمال 2025، وذلك يوم الخميس 1 مايو 2025. وأكد البنك أن العمل بالبنوك سيُستأنف كالمعتاد يوم الأحد 4 مايو 2025، مع استمرار بعض الخدمات الإلكترونية للعملاء خلال عطلة عيد العمال 2025، لضمان تلبية احتياجاتهم دون انقطاع.

الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد العمال 2025

بعد انتهاء إجازة عيد العمال 2025، يترقب الموظفون عدة مناسبات رسمية أخرى خلال العام، وأبرزها:

5 يونيو 2025: وقفة عرفات.

6 يونيو 2025: عيد الأضحى المبارك (اليوم الأول).

7 يونيو 2025: ثاني أيام عيد الأضحى.

26 يونيو 2025: رأس السنة الهجرية.

30 يونيو 2025: ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو 2025: عيد ثورة يوليو 1952.

4 سبتمبر 2025: عيد المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر 2025: عيد القوات المسلحة.

وتبقى إجازة عيد العمال 2025 إحدى الإجازات الأبرز التي تحظى بانتظار واسع بين العاملين، نظرًا لما توفره من فرصة للراحة قبل الدخول في موسم صيفي حافل بالأنشطة والمناسبات.