أمير توفيق يقر بعدم علمه بعقد كولر ويؤكد: لم أكن مسئولا عن تحريره

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 09:33 مساءً - كشف أمير توفيق المدير التنفيذى لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يعلم تفاصيل عقد النادي مع السويسري مارسيل كولر، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرا؛ بسبب مطالبة محامي المدرب السويسري بالحصول على قيمة عقد كولر كاملة حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال أمير توفيق، في تصريحات خاصة، إنه لا يعلم أي شيء عن عقد كولر مع الأهلي، ولم يكن مسئولا عن تحرير العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

يذكر أن أمير توفيق كان يتولى منصب مدير التعاقدات في الأهلي وقت تجديد عقد كولر، قبل أن يعتذر عن عدم الاستمرار في هذا المنصب ويكتفي بمنصبه مديرا تنفيذيا لشركة الكرة بالنادي.

وأثار عقد كولر أزمة داخل النادي الأهلي بعد طلب محامي المدرب السويسري الحصول على قيمة العقد حتى نهاية الموسم المقبل، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، بعدما كانت تتجه النية إلى منح المدرب قيمة الشهرين المتبقيين في عقده عن الموسم الحالي.

ويطالب كولر إدارة الأهلي بـ3.5 مليون دولار قيمة عقده حتى نهاية الموسم الحالي وهو ما يرفضه مسئولو النادي ويحاولون الوصول إلى حل مُرضٍ مع المدرب.