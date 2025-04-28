نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات نظافة مكبرة بحدائق الأهرام في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة حملات نظافة مكبرة بقطاع حدائق الأهرام وذلك بتكليف من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بهدف تحسين منظومة النظافة ورفع كفاءتها بالشوارع.

وقد اطلع محافظ الجيزة، على جهود هيئة النظافة والتجميل في تكثيف الحملات بمناطق البوابة الثانية القديمة بحدائق الأهرام حيث تم الدفع بعدد من فرق النظافة والمعدات لرفع التراكمات والمخلفات.

وأكد المحافظ خلال متابعته أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها لتحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات بحدائق الأهرام مشددًا على ضرورة الحفاظ على ما يتم تحقيقه من نتائج إيجابية والمتابعة الدورية من خلال فرق الرصد للحفاظ علي حالة النظافة.

وأضاف النجار " نولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين ونعمل بشكل دائم على تكثيف الحملات لخلق بيئة نظيفة تليق بأبناء المحافظة."

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة استمرار الحملات بصفة دورية مع رصد أي نقاط تجمع للقمامة والتعامل الفوري معها

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل أن الحملات شملت رفع المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان تحقيق أعلى مستوى من النظافة.

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالحفاظ على النظافة العامة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

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