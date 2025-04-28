نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقة مسجد المحمود بميت رهينة بالبدرشين لحل مشاكل تسرب المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن منطقة مسجد المحمود بقرية ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين لحل مشاكل تسرب المياة ببعض شوارع المنطقة، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار

محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة مسؤولي شركة مياة الشرب بالجيزة بضرورة فحص أسباب تسرب المياة ومعرفة مصدرها لضمان إنهاء المشكلة وعدم تجددها مرة أخرى.

واستمع الشهابي، خلال الجولة بعدد من المواطنين القاطنين بالمنطقة للتعرف على المشاكل التي تواجههم للعمل علي إيجاد حلول جذرية لعدم تكرارها مجددا وإنهاء معاناتهم.

ومن ناحية أخرى

أجرى نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية بمنطقة المقابر بالعزبة الغربية بمدينة الحوامدية للوقوف على مستوى النظافة والاشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة.

كما وجه النائب بتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين ورفع أي مخلفات لتحسين الحالة العامة بمدينة الحوامدية.

وأستمع نائب محافظ الجيزة لشكوى أحد المواطنين ببيع أنابيب البوتاجاز بأسعار أعلي من سعرها الرسمي بمدينة الحوامدية وعلى الفور وجه النائب بالالتزام ببيع أنابيب البوتاجاز بالسعر الرسمي للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، وعادل عبد الله نائب رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، ومصطفى شعلان مدير عام شبكات مياة الشرب والبدرشين.

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