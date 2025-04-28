نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزناتي: تطوير الخدمات على رأس اولويات النقابة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحضور رموز العمل النقابي وآلاف المعلمين فى مقر النقابة العامة للمهن التعليمية، جدد الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين، العهد على خدمة المعلمين والدفاع عن حقوقهم، وتطوير الخدمات بمايليق ببناة العقول وأصحاب رسالة تربية الأجيال.

وقال الزناتي، أن تطوير الخدمات على رأس أولويات النقابة العامة، وأن الوصول بالميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه، كان نتيجة جهد كبير من مجلس النقابة الحالي، بعد أن كانت 13 الف جنيه فقط لأكثر من عقد عشر سنوات، بجانب زيادة قيمة القرض الحسن إلى 20 ألف جنيه دون فوائد، وزيادة قيمة الاعانات الصحية إلى 20 ألف جنيه منحة لاترد، بجانب منح أسرة المعلم المتوفى فى حادث مبلغ 40 ألف جنيه لا ترد لدعم أسرته، وتوفير عدد كبير من مراكز التحاليل والمستشفيات بتخفيض للمعلم، ضمن مشروع الرعاية الصحية للمعلمين.

وأكد نقيب المعلمين، أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة فى مجال الخدمات، والحرص على تواصل مسئولى فرعيات النقابة واللجان النقابية فى كل المحافظات مع المعلمين وتلبية مطالبهم وحل أى مشكلة تواجههم.