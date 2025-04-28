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الأهلي يهزم سموحة 25 - 20 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد.. صور

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  • الأهلي يهزم سموحة 25 - 20 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد.. صور 1/4
  • الأهلي يهزم سموحة 25 - 20 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد.. صور 2/4
  • الأهلي يهزم سموحة 25 - 20 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد.. صور 3/4
  • الأهلي يهزم سموحة 25 - 20 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد.. صور 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 07:38 مساءً - توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2024-2025 بالفوز على سموحة فى النهائى بنتيجة 25-20، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

شهد اللقاء تألق ملحوظ للثنائى، ليلى هيثم وأمينة عاطف.تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28-23 فى نصف النهائى، بينما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سموحة على نظيره الشمس بنتيجة 33-26.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا على نظيره الزمالك بنتيجة 31-18فى إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائى دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

حسم فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى اللقب بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب فى الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة على التوالى والـ 45 فى تاريخه.

فريق الاهلى سيدات اليد

 

يد الاهلى وسموحة سيدات

 

يد الأهلى

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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