الأهلي يهزم سموحة 25 - 20 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 07:38 مساءً - توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2024-2025 بالفوز على سموحة فى النهائى بنتيجة 25-20، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

شهد اللقاء تألق ملحوظ للثنائى، ليلى هيثم وأمينة عاطف.تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على سبورتنج بنتيجة 28-23 فى نصف النهائى، بينما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سموحة على نظيره الشمس بنتيجة 33-26.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا على نظيره الزمالك بنتيجة 31-18فى إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائى دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

حسم فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى اللقب بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب فى الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة على التوالى والـ 45 فى تاريخه.