كلمة مندوبة مصر في مرافعتها اليوم أمام محكمه مصر الدولية: ما تقوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 07:37 مساءً - قامت مندوبة مصر أثناء مرافعتها أمام محكمة مصر الدولية أن إسرائيل تقوم باتباع سياسة التجويع باعتبار أنه سلاح حرب ضد قطاع غزة، وهذا يفاقم من معاناة السكان.

وأكملت أن إسرائيل تقوم بإتباع استراتيجيات ممنهجة لإجبار السكان على الهجرة، وهذا عن طريق استخدام التجويع والتهديدات من أجل فرض ظروف صعبة وقاسية على قطاع غزة.

وأكدت أن الأمم المتحدة قامت بإرسال تحذيراتها منذ شهر ديسمبر الفائت 2023 من انهيار القطاع الصحي في غزة، مع تصاعد خطورة الهجرة الجماعية إلى مصر.

وأوضحت مندوبة مصر أن ما يحدث في غزة الآن بمثابة عقاب جماعي، حيث أن الحصار استمر أسبوعين يصاحبه مجاعة، بينما لا تزال إسرائيل تواصل العدوان لثامن أسبوع على التوالي.

وشددت على ضرورة التزام إسرائيل بالواجبات الدولية الخاصة بها كدولة احتلال وتقوم بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان.