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المستشارة أمل عمار : القدس عنوان لصمود المرأة العربية وإرادتها

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المستشارة أمل عمار : القدس عنوان لصمود المرأة العربية وإرادتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 07:37 مساءً - خلال مؤتمر إعلان القدس عاصمة للمرأة العربية للعامي 25 و26، تم مشاركة أمل عمار مستشارة ورئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال تقنية كونفرانس.

حيث بدأت حديثها بتعظيم المرأة الفلسطينية المُضحية بكل شجاعة وكرامة، وأكدت أن اختيار القدس لهذا التكريم ليس مجرد إعلان بل رسالة وفاء وإصرار على دعم حقوق المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

وأشارت إلى أن مصر، بقيادتها وشعبها، تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، داعمة بكل السبل نضال المرأة الفلسطينية من أجل الحرية والاستقلال.

واختتمت عمار رسالتها بتجديد العهد بأن تبقى مصر صوتًا عربيًا قويًا في الدفاع عن القدس والمرأة الفلسطينية، حاملة لواء الحرية والكرامة في كل المحافل الدولية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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