هل سيتم تطبيق قانون المرور الجديد والعقوبات الصارمة؟ خبير المرور المصري يكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 07:37 مساءً - قام الدكتور أيمن الضبع، خبير المرور المصري ينفي كافة الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قانون المرور الجديد، وأنه ممتلئ بالعقوبات والغرامات الصارمة، وأكد على أن كافة تلك المعلومات أمور غير رسمية، وشائعات، وورد هذا الرد بعد انتشار عدة أخبار تفيد بضرورة استخراج توكيل محامي قبل القيادة بسبب القانون الجديد.

كما أكد من خلال منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن العقوبات المذكورة تقتضي بدفع 5 آلاف جنيه للقيادة تحت تأثير المخدرات، أو الحبس 6 أشهر للسير عكس الاتجاه ليس صحيحة، وشدد على أهمية الاعتماد على معلومات الجهات الرسمية فقط، وحذر من نقل أي معلومات غير صحيحة، لاسيما عند اقتراب موسم الصيف وزيادة حركة السيارات.

والجدير بالذكر أن سياسة التخويف من قانون المرور الجديد يتزامن مع النصائح المتداولة فيما يخص الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، والتي أوضح الخبير أنها إجراءات روتينية موجودة مسبقًا وليست مرتبطة بأي تشريعات جديدة.