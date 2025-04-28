منصة مُوحدة وترخيص أسهل .. الحكومة تسعى لتسهيل الإجراءات للمواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 07:37 مساءً - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة جهود تسهيل الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها.

وأكد مدبولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تبسيط المتطلبات، وتحديث الأكواد الفنية، خاصة المتعلقة بالحماية المدنية، لضمان إقامة المنشآت وفق المعايير السليمة.

كما شدد على أهمية التحول الرقمي، داعيًا إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة جميع إجراءات التراخيص، مما يسهم في تسريع الخدمات وحوكمة العمليات.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة توحيد رسوم التراخيص في جميع المحافظات، لتيسير الخدمات على أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية وغيرها.