دليلك الذكي لمراجعة أبريل 2025 .. الصف الرابع بخطوات سهلة ومركزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 07:37 مساءً - مع انطلاق امتحانات شهر أبريل، يستعد طلاب الصف الرابع الابتدائي بجدية لمراجعة دروس الترم الثاني لعام 2025، حيث تأتي هذه الاختبارات الشهرية بعد اجتياز اختبارات مارس، وتُقام خلال الحصص الدراسية تحت إشراف المعلمين لضمان سير العملية التعليمية بانضباط.

في مادة اللغة العربية، تركز المراجعة على فهم معاني الكلمات واختيار الإجابات الصحيحة، مثل صفات شخصية هناء، ومفرد "أحلام" والهوايات التي تفضلها، ومعلومات عن سطح القمر وجاذبيته.

أما في الدراسات الاجتماعية، يتدرب الطلاب على معلومات حول منظمة اليونسكو، إنقاذ آثار النوبة، موقع دير سانت كاترين، وأهمية منطقة أبو مينا التراثية، مع الإلمام بجغرافية وتاريخ هذه المعالم.

يمثل شهر أبريل فرصة ذهبية لتعزيز الفهم وتثبيت المعلومات، استعدادًا لبقية الفصل الدراسي بثقة وتميز.