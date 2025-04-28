الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية مع كافة الجهات المدنية، وقع اللواء أ ح / عاطف عبدالرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى رفعت أحمد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

يهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى العديد من الموضوعات وخاصة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي ومجابهة الأزمات من خلال عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات بواسطة نخبة من خبراء الأكاديمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات المعرفية والبحث العلمى، وإتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فى شتى الموضوعات التى تهم الباحثين من كلا الجانبين.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى المجلس الأعلى للجامعات.