نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المعلمين: استفادة 2769 معلمًا من القرض الحسن بـ43.6 مليون جنيه في 4 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، استفادة 2769 معلم من القرض الحسن دون فوائد، خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الحالى 2025، باجمالى 43 مليون و606 ألف جنيه، تصرف من صندوق زمالة المعلمين.

وأشارت النقابة العامة، إلى أن القرض الحسن يشمل قرض الزواج بمبلغ 20 ألف جنيه، وقرض المعلمين الذين لديهم أكثر من ابن فى الثانوية العامة والجامعات، بمبلغ 10 ألاف جنيه، جميعها دون فوائد يسدد على 5 سنوات، وبشروط ميسرة، مما يسهم في توفير حلول مالية مرنة تتناسب مع احتياجاتهم.

وأشارت نقابة المعلمين إلى زيادة مخصصات القرض الحسن سنويا، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة لأعضاء النقابة.