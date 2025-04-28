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المسلمانى: لا صحة لتغيير اسم قنوات النيل ويجب تحري الدقة فى النشر

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المسلمانى: لا صحة لتغيير اسم قنوات النيل ويجب تحري الدقة فى النشر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 06:40 مساءً - قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني إن بعض الوسائل تداولت في الآونة الأخيرة، داخل مصر وخارجها، أنباءً عن أن الهيئة بصدد تغيير أسم قنوات النيل المتخصصة إلى "قنوات موليوود" وهي أخبار زائفة و مغرضة لا تستند إلى معلومات موثوقة أو مصادر رسمية.

 

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام  في بيان اليوم الاثنين، إن قنوات النيل لا تزال تحمل اسمها، وستظل كذلك، وما كان مُقترحًا للحوار المجتمعي هو تغيير اسم قناتي النيل سينما و النيل دراما إلى موليوود مصر، ولما كان المجتمع الثقافي منقسمًا إزاء ذلك تقرر تجميد الاقتراح.

 

واختتم رئيس الهيئة قائلًا: "لا توجد لدينا فكرة مقدسة، ولا وجهة نظر محصنة من النقد. نحن في حالة مراجعة مستمرة، ولدينا الجرأة والقوة على التصحيح على مدار الساعة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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