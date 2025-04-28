التقييم الصارم والانضباط المدرسي .. تعليم الجيزة يرفع شعار لا تهاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 06:35 مساءً - في جولة ميدانية شملت مدارس 6 أكتوبر والشيخ زايد، شدد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على الالتزام الكامل بالانضباط المدرسي وأسس التقييم العادل.

وأكد عطية أن الطالب الغائب لا يُعاد له التقييم إلا بتقديم عذر رسمي، وإلا تُحتسب له درجة "صفر" مشيرًا إلى أهمية تحفيز الطلاب على الحضور عبر مجموعات أولياء الأمور.

كما شدد على إجراءات الانضباط والالتزام، وأيضا شدد على ضرورة تنظيم توزيع التغذية المدرسية والالتزام بالنظافة العامة، مع تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي لضمان انتظام العملية التعليمية.

وفي ختام جولته، أثنى عطية على مستوى الانضباط والنظافة في المدارس، داعيًا إلى الاستمرار بنفس الوتيرة وفق خطط الوزارة لضمان بيئة تعليمية متكاملة وآمنة.