جهاز حماية المنافسة ينفذ أهداف الرئيس السيسي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 05:25 مساءً - يحتفل اليوم الإثنين ٢٧ إبريل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمرور ٢٠ عامًا على انطلاقه، وذلك من خلال المؤتمر السنوي الثاني، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ولفيف من الوزراء.

جدير بالذكر أن الجهاز انطلق من أجل دعم سياسات تحول مصر نحو الاقتصاد الحر، وتشجيع الاستثمار في ظل سياسات منافسة قوية بين المستثمرين، مع محاولة منع وجود محتكرين في السوق بأي مجال.

حصل جهاز حماية المستهلك على دعم كبير من الدولة في الآونة الأخيرة، وهذا ما جعل هناك سيطرة أكثر على الأسواق، وحماية المستهلك أيضًا من المعوقات التي تتواجد في ظل المنافسة القائمة بين المستثمرين.

تأتي هذه الإنجازات التي يقوم بها الجهاز من أجل تحقيق أهداف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ من أجل التنمية الاقتصادية وجميع الأهداف التنموية الشاملة.