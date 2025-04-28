ضبط متهم بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 04:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة (مقيم بنطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته (عدد 45 قطعة سلاح أبيض – طبنجة صوت- 2 هاتف محمول" بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإنشائه الصفحة المشار إليها للترويج لنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.