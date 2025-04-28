حملات أمنية لضبط جالبى المخدرات والأسلحة فى أسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 04:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة (6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") ، وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات) .

تنفيذ عدد (741) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش –10 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.