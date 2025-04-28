مدريد تغرق في الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 04:29 مساءً - غرقت العاصمة الإسبانية مدريد في الظلام، بعد أن انقطع التيار الكهربائي في المملكة، بشكل مفاجئ وتسبب في فوضى عارمة في المطارات والسكك الحديدية والشوارع والمحلات التجارية.

وشهدت دول أوروبا حالة من الفوضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، وتوقفت حركة المترو في مدريد.

وبحسب بيان صادر عن الشركة المسؤولة عن مطار باراخاس، الأكثر ازدحامًا في إسبانيا قالت فيه: إنه "بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وقعت بعض الحوادث في المطارات، مولدات الطوارئ تعمل. يُرجى مراجعة شركة الطيران الخاصة بكم، فقد تكون هناك اضطرابات في الوصول والنقل البري".

كما شهدت برشلونة وضعا مشابها لذلك حيث أبلغ الناس عن انقطاع في التيار الكهربائي، ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية، فإن التيار الكهربائي انقطع لحوالي 40 دقيقة قبل أن يعود.

قالت تقارير إعلامية إسبانية، إنه تم إخلاء مترو الأنفاق في مدريد بعد انقطاع التيار الكهربائي، كما تأثرت المطارات في مختلف أنحاء إسبانيا والبرتغال بشدة بسبب انقطاع الخدمة اليوم.