إعلام عبرى: إسرائيل ترفض اقتراح وقف إطلاق النار فى غزة لمدة 5 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 04:29 مساءً - نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن "شخصية سياسية كبيرة" رفض إسرائيل لمقترح وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمدة خمس سنوات، والذي يهدف أيضا إلى إعادة جميع المختطفين.

وقال المسئول للصحيفة العبرية، إنه "لا يوجد أي أمل في أن نوافق على هدنة مع حماس تسمح لها فقط بالتسلح والتعافي ومواصلة حربها على دولة إسرائيل بكثافة أكبر".

والمقترح الأخير يقضى بوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، وأكدت "حماس" استعدادها لصفقة تبادل أسرى ضمن عملية واحدة، بالإضافة إلى الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات في قطاع غزة".