الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعرض منتجاتها على أمازون مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 04:28 مساءً - دخلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عالم التجارة الإلكترونية عبر منصة أمازون مصر، لتقرب منتجاتها أكثر من المستهلك.

يأتي هذا من أجل ترجمة توجهات وزارة التموين لتحديث طرق البيع والتوزيع، وفتح آفاق أوسع للمنتجات المصرية على المنصات الإلكترونية الكبرى.

جدير بالذكر أن التعاون مع أمازون لم يكن مجرد طرح تقليدي، بل شمل مجموعة متنوعة من السلع، من الأغذية إلى منتجات العناية الشخصية، جميعها بجودة عالية وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات السوق بمختلف فئاته.

أوضحت الشركة أن هذه الخُطوة ما هي إلا بداية لخُطة أشمل تستهدف تعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق الرقمية، بما يدعم في ذلك أهداف الدولة نحو التحول الرقمي، ويرسخ مكانة الصناعة الوطنية في عصر التجارة الإلكترونية.