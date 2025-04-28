نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة تتيح لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية استعدادًا لانطلاق الامتحانات في منتصف يونيو المقبل.

يمكن للطالب الحصول على رقم جلوسه من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، ثم اتباع خطوات بسيطة تتضمن إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ليتم عرض رقم الجلوس ومكان اللجنة المخصص له.

كما يتطلب إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي تسجيل بيانات الطالب بدقة، مثل الرقم القومي والكود التعريفي، ثم إتمام خطوات التحقق والحصول على حساب إلكتروني يستخدم في جميع الخدمات المتعلقة بالامتحانات.

هذه الخدمة تضمن للطلاب تجنب أي تأخير أو تكدس في المدارس أو مراكز الامتحانات، مما يسهم في تنظيم سير الامتحانات بشكل أفضل.

يمكن للطلاب الوصول إلى رابط الاستعلام عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي: [https://moe.gov.eg/]



وتشدد الوزارة على ضرورة حصول الطلاب على النسخة الورقية الرسمية من أرقام الجلوس عن طريق المدارس، وعدم الاعتماد فقط على النسخة الإلكترونية، مع التأكيد على أهمية إحضار رقم الجلوس الورقي إلى اللجنة لضمان السماح بأداء الامتحان.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تنظيم العملية الامتحانية وتوفير وسائل تيسير للطلاب لضمان أداء الامتحانات في مناخ هادئ ومنظم.