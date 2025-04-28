نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال ويشيد بجهود العمال في مسيرة التنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال.

وقدّم مدبولي في برقيته أسمى آيات التهاني للرئيس السيسي، متمنيًا له موفور الصحة ودوام التوفيق، كما هنأ عمال مصر المخلصين على جهودهم المستمرة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

تهنئة رئيس الوزراء للرئيس السيسي

وفي برقيته، أكد رئيس مجلس الوزراء على أن العمال المصريين هم دعامة أساسية لبناء مستقبل مشرق، حيث يواصلون العمل بكل إخلاص وتفانٍ ليل نهار، إيمانًا منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية في جميع مجالات العمل والإنتاج.

وأعرب عن تقديره العميق لعطاء هؤلاء العمال الذين يسهمون بشكل كبير في بناء الوطن وتحقيق التقدم في شتى المجالات.

إشادة بجهود العمال في مشاريع التنمية

كما أشاد مدبولي بالجهود التي يبذلها العمال في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي.

وأكد أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين وتحقيق مستقبل أفضل ينعم فيه الشعب المصري بحياة كريمة يسودها الخير والرخاء.