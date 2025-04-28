نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مصر والسودان يتفقان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائى للدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

بعد وصوله، توجه الرئيس السيسي والبرهان إلى قصر الاتحادية، حيث تمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين بحضور وفدي البلدين.

مباحثات مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة، تم خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الربط الكهربائي، السكك الحديدية، التبادل التجاري، التعاون الثقافي والعلمي.

كما تم التركيز على المساهمة المصرية الفعالة في إعادة إعمار السودان والمساعدة في إعادة تأهيل ما دمرته الحرب.

التعاون في مجالات التنمية

تم التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين في مجالات الصحة، الزراعة، الصناعة، التعدين، وغيرها من المجالات الحيوية التي تهدف إلى تحقيق التكامل المنشود بين مصر والسودان، بما يعود بالنفع على الشعبين ويسهم في استغلال الإمكانات الضخمة للبلدين.

التطورات في السودان والمساعدات الإنسانية

كما تناولت المباحثات التطورات الميدانية الأخيرة في السودان، حيث تم التأكيد على التقدم الذي حققته القوات المسلحة السودانية في استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم.

وجرى الاتفاق على تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمة للسودانيين المتضررين في مناطق الحرب.

التنسيق بشأن الأمن المائي وأوضاع حوض النيل

أما في ما يتعلق بالوضع الإقليمي، فقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة في حوض نهر النيل والقرن الأفريقي.

وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والعمل المشترك في قضايا الأمن القومي، لا سيما في ما يتعلق ب الأمن المائي، حيث تم التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الأزرق.

كما اتفق الجانبان على إعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل، والتعاون للحفاظ على حقوق كل دولة في مياه النيل.