نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الرئيس السيسى والبرهان يؤكدان ضرورة توفير الدعم اللازم للسودانيين المقيمين بمناطق الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسودان في عدة مجالات حيوية.

بعد وصوله، توجه الرئيس السيسي والبرهان إلى قصر الاتحادية حيث تمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين بحضور وفدي البلدين.

تفاصيل المباحثات الثنائية

ووفقًا لتصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقد الجانبان جلسة مباحثات مغلقة تلتها جلسة موسعة، ناقشا خلالها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وركزت المباحثات على المساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار السودان وتأهيل ما دمرته الحرب، بالإضافة إلى مواصلة المشروعات المشتركة بين مصر والسودان في مجالات الربط الكهربائي، السكك الحديدية، التبادل التجاري، التعاون الثقافي والعلمي، وغيرها من المجالات الحيوية.

التعاون في مجالات التنمية المختلفة

كما تم التطرق إلى التعاون المستمر في الصحة، الزراعة، الصناعة، والتعدين، حيث تم التأكيد على ضرورة التكامل بين البلدين واستغلال الإمكانات الضخمة التي تمتلكها مصر والسودان في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

التطورات الأخيرة في السودان

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية الأخيرة في السودان، تم التطرق إلى التقدم الذي حققته القوات المسلحة السودانية في استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم.

حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمة للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.