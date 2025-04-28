نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الرئيس السيسى والبرهان يستعرضان الجهود المصرية الفعالة فى إعادة إعمار السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسودان.

بعد وصوله، توجه الرئيس السيسي والبرهان إلى قصر الاتحادية حيث تمت مراسم الاستقبال الرسمي بحضور وفدي البلدين.

تفاصيل الاستقبال والمباحثات

وفقًا لتصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقد الجانبان جلسة مباحثات مغلقة تلتها جلسة موسعة بمشاركة الوفود الرسمية.

تم خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات حيوية، بالإضافة إلى التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار والتطوير

أحد الموضوعات الأساسية التي تم تناولها في المباحثات كان إعادة إعمار السودان، خاصةً بعد الأضرار التي خلفتها الحرب.

وقد أكد الرئيس السيسي دعم مصر المستمر للسودان في هذا المجال، مع التأكيد على المساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة تأهيل ما دمرته النزاعات.

المشروعات المشتركة والربط بين البلدين

كما تم استعراض المشروعات المشتركة بين البلدين في عدة مجالات، مثل الربط الكهربائي، السكك الحديدية، التبادل التجاري، التعاون الثقافي والعلمي، بالإضافة إلى التعاون في الصحة، الزراعة، الصناعة، والتعدين.

وكان الهدف من هذه المناقشات هو تحقيق التكامل المنشود بين البلدين، واستغلال الإمكانات الضخمة التي يمتلكها كل من مصر والسودان وشعبيهما.