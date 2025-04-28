عاجل:- الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمطار القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في زيارة رسمية لمصر.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم عقد سلسلة من المباحثات بين الجانبين.

تفاصيل الزيارة والاستقبال الرسمي

بعد وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، توجه الرئيس السيسي والبرهان إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية.

وقد تم عزف السلامين الوطنيين لمصر والسودان، في إطار من الاحترام المتبادل بين البلدين.

المباحثات بين الرئيسين

وفقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عقد الجانبان جلسة مباحثات مغلقة تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وتناول اللقاء العديد من القضايا المشتركة، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك التشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية.