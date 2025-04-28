المستشار عبدالراضي صديق يفتتح المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة…..”عشرون عامًا على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 02:26 مساءً - افتتح رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبدالراضي صديق، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يُعقد تحت عنوان "عشرون عامًا على إنشاء جهاز المنافسة المصري….إنجازات وآفاق مستقبلية" هذا المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، الذي يرأسه الدكتور محمود ممتاز.

رافق المستشار عبدالراضي صديق في هذه الفعالية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى وفد من مستشاري النيابة الإدارية ومديري الإدارات والوحدات، كما شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات القضائية، والنائب العام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في الدولة، وأساتذة الجامعات المحليين والدوليين، والخبراء المتخصصين في مجالات حماية المنافسة والقوانين الاقتصادية.

شهد الحضور في المؤتمر عرضًا تاريخيًا يسلط الضوء على نشأة جهاز حماية المنافسة، ودوره الهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق القوانين التي تحظر الممارسات الاحتكارية وتدعم المنافسة الشريفة، وأكد المؤتمر على الأهمية الكبيرة للجهاز في تعزيز بيئة اقتصادية سليمة تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة.

وأشاد المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، بمشاركة النيابة في المؤتمر، مؤكدًا أن دور الهيئة الفاعل في حماية سيادة القانون يعزز من البيئة الاقتصادية في مصر، كما أشار إلى التزام النيابة الإدارية المستمر بدعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية والشفافية في كافة المجالات.

من جانب آخر، أكد المستشار عبدالراضي صديق على أهمية المؤتمر في تحقيق التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان احترام قوانين المنافسة، معربًا عن تقديره للدور الكبير الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة في الحفاظ على السوق المصري من الممارسات التي تضر بالمنافسة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.