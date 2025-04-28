المتحف الزراعي المصري يستقبل وزير الزراعة بمدغشقر اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 02:26 مساءً - استقبل المتحف الزراعي اليوم بالدقي ومعرض زهور الربيع زيارة رسمية من وزير الزراعة والثروة الحيوانية بمدغشقر، فرانسوا جيرسو، والوفد المرافق له، وذلك من ضمن فعاليات تعزيز التعاون الزراعي بين مصر ومدغشقر.

جاءت هذه الزيارة بناءًا على دعوة من وزير الزراعة المصري علاء فاروق، عقب توقيع بروتوكول شراكة بين البلدين.

أعرب الوزير الضيف عن إعجابه العميق بالمتحف الزراعي، لما يحمله من قيمة تاريخية وثقافية توثق مسيرة الزراعة المصرية، وأبدى تقديره لمعرض زهور الربيع.

ولقد تضمنت الجولة أيضًا، الإطلاع على تقنيات زراعة الزهور وتنسيق الحدائق، مع تأكيد الطرفين على أهمية تبادل الخبرات في هذه المجالات.

يُذكر أن الدورة الحالية لمعرض زهور الربيع تشهد مشاركة أكثر من ١٦٠ جهة متخصصة، وتُعد هذه الفعالية من أبرز الفعاليات التي تجذب جمهورًا واسعًا من الزوار والدبلوماسيين.