نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المسلماني" يكشف حقيقة تغيير اسم قنوات النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ما تردد في الآونة الأخيرة داخل مصر وخارجها، بأن الهيئة بصدد تغيير اسم قنوات النيل المتخصصة إلى قنوات موليوود، مؤكدًا أنها أخبار زائفة ومغرضة لا تستند إلي معلومات موثوقة أو مصادر رسمية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “إن قنوات النيل لا تزال تحمل اسمها وستظل كذلك، وما كان مقترحًا للحوار المجتمعي هو تغيير اسم قناتي النيل سينما والنيل دراما إلي موليوود مصر، ولما كان المجتمع الثقافي منقسمًا إزاء ذلك، تقرر تجميد الاقتراح”.

وتابع: “لا توجد لدينا فكرة مُقدّسة ولا وجهة نظر محصنة من النقد، ونحن في حالة مراجعة مستمرة، ولدينا الجرأة”.