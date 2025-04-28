نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تهدف إلى دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بجولة تفقدية للمشروعات التي يشرف عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في منطقة الدلتا الجديدة.

وقد رافق رئيس الوزراء في جولته عدد من الوزراء والمسئولين، حيث تم استعراض مشروعات حيوية تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي والبنية التحتية في المنطقة.

جولة تفقدية في المشروع الزراعي

بدأت الجولة بتفقد المشروع الزراعي الذي يعد من أبرز مشروعات جهاز مستقبل مصر.

حيث شاهد رئيس الوزراء حصاد القمح باستخدام الميكنة الزراعية الحديثة، وتعرف على الأساليب المتبعة في الزراعة الدقيقة، والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيا الزراعية لضمان أعلى مستويات الإنتاجية.

كما استمع إلى شرح مفصل حول طرق النقل والتخزين للمنتجات الزراعية، ويسهم هذا المشروع في تقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة من خلال إحلال الواردات بزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، مما يعزز الأمن الغذائي للبلاد.

البنية التحتية للمشروع

ثم انتقل الدكتور مدبولي إلى موقع تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع مسارات نقل المياه في الدلتا الجديدة، حيث اطلع على محطات رفع المياه ومحطات المحولات الكهربائية.

كما تفقد أحد المباني الخاصة بطلمبات محطة الري واستمع إلى شرح من المكتب الاستشاري للمشروع حول آلية عمل المحطات وقدرتها على رفع المياه وتوصيلها إلى محاور الري الزراعي.

التفقد الميداني للسوق اللوجيستي والمنطقة الصناعية

تواصلت الجولة بتفقد سوق الجملة اللوجيستي في الدلتا الجديدة، حيث اطلع رئيس الوزراء على المشروعات اللوجيستية والتخزينية التي تشمل صوامع تخزين الغلال، التي تهدف إلى زيادة قدرة التخزين طوال العام.

يتم إنشاء صوامع بسعة تصل إلى 500 ألف طن من الغلال، بالإضافة إلى ثلاجات تبريد وتجميد بسعة تصل إلى 90 ألف طن.

كما تفقد رئيس الوزراء مصنع البطاطس، واطلع على سير العمل في مصنع الأعلاف وثلاجات التبريد.

حيث تم شرح خطوط الفرز والتعبئة وآليات العمل في هذه المصانع الحديثة.

ختام الجولة

في نهاية جولته، التقى الدكتور مصطفى مدبولي بالعاملين في جهاز مستقبل مصر، حيث عبر عن تقديره للجهود المبذولة في إنشاء وتشغيل المشروعات القومية.

وأشاد بالإنجازات التي تساهم في تنمية موارد الدولة ونهضتها، متمنيًا مزيدًا من التوفيق والنجاح لجميع العاملين في المشروع.