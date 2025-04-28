زيادة المعاشات 2025….موعد الصرف وأماكن الحصول على الزيادة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 01:28 مساءً - شهدت محركات البحث زيادة كبيرة في استفسارات أصحاب المعاشات حول موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بنسبة 15% التي تم الإعلان عنها، كما يبحث الكثيرون عن الأماكن المتاحة لصرف المعاشات في مايو 2025، وفقًا للهيئة القومية للتأمينات.

يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم اعتبارًا من أول مايو 2025، عبر عدة منافذ لتسهيل عملية الصرف، وتشمل:

منافذ البريد المصري. ماكينات الصرف الآلي للبنوك. منافذ فوري وكارت ميزة.

ويتيح الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. إدخال الرقم القومي. عرض تفاصيل المعاش والزيادة المستحقة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف معاشات مايو 2025 اعتبارًا من يوم 1 مايو 2025، كما هو المعتاد كل شهر، وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتُعلن الحكومة عن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية المصري رقم 148 لسنة 2019، الذي يضمن زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية كل عام مالي.

ولقد أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تفاصيل الزيادات الجديدة التي تشمل:

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.

رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه شهريًا.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.