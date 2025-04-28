”الأعلى للجامعات” يطلق استبيانًا لقياس رضا الطلاب عن الخدمات التعليمية والطلابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 01:28 مساءً - في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة في الجامعات المصرية، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب المشاركة أمام الطلاب لاستكمال استبيان خاص بقياس مدى رضاهم عن الخدمات التعليمية والطلابية للعام الأكاديمي 2024/2025.

ودعا المجلس جميع الطلاب إلى التفاعل مع المبادرة عبر الدخول على الرابط المخصص للاستبيان، مؤكدًا أن آرائهم تمثل عنصرًا أساسيًا في جهود تحسين الخدمات المقدمة مستقبلًا.

وأوضح المجلس أن الاستبيان يظل متاحًا أمام الطلاب حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أهمية مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلاب لضمان نتائج تعبر عن التطلعات والاحتياجات الفعلية للطلاب داخل الحرم الجامعي.