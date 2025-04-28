نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمى حول مشروعات جهاز مستقبل مصر بالجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في زيارة ميدانية هامة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولون المرافقون له، إلى عرض تقديمي شامل حول مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقد شمل العرض عدة مجالات للتنمية الزراعية والصناعية، من خلال خطط طموحة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والزراعي في مصر.

الفلسفة الاقتصادية لجهاز مستقبل مصر

بدأ الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، بتوضيح الفلسفة الاقتصادية للجهاز، التي تعتمد على عدة محاور رئيسية.

تشمل هذه المحاور تعمير الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى تحويل المواد الخام إلى منتجات صناعية، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي.

كما أكد الغنام أن جهاز مستقبل مصر يعمل على خلق مجتمعات عمرانية تعتمد على أسس التنمية المستدامة، وتحويل الاقتصاد الزراعي إلى قاطرة للنمو الاقتصادي في البلاد.

مشروعات الجهاز لزيادة الرقعة الزراعية

من جانبه، أكد الرائد أحمد الشحات، من جهاز مستقبل مصر، خلال العرض التقديمي، أن الجهاز يعمل في إطار خطط تنموية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر، حيث تم تحديد هدف الوصول إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.

تشمل المشروعات الزراعية التي يعمل الجهاز على تنفيذها مناطق متنوعة مثل الدلتا الجديدة، السادات، المنيا، بني سويف، وأسوان، بالإضافة إلى مشاريع في سيناء.

كما أشار الشحات إلى أهمية المشروعات الزراعية في سيناء كونها تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز المساهمة المجتمعية في هذه المنطقة الحيوية.

التصنيع الزراعي وتطوير الصناعات

عمل الجهاز على زيادة القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية من خلال تنفيذ عدة مشاريع صناعية تشمل إنشاء مصانع مثل مصنع المركزات، الأعلاف، البصل والثوم المجفف، البطاطس نصف المقلية، ومصنع السكر، بالإضافة إلى مصانع الخضراوات المجمدة في المنطقة الصناعية بالدلتا الجديدة.

تهدف هذه الخطوة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتحفيز الاقتصاد الزراعي.

إنشاء سوق جملة لوجيستية بالدلتا الجديدة

استكمالًا للرؤية التنموية، قام الجهاز بإنشاء سوق جملة لوجيستية على مساحة 500 فدان في الدلتا الجديدة. تحتوي السوق على أسواق لبيع الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى ثلاجات لحفظ الموز والفواكه الموسمية، ومخازن تبريد.

كما تضم السوق بورصة للحاصلات الزراعية ومحطات لتصدير المنتجات الزراعية.

يعد هذا السوق خطوة هامة لتحسين تداول المنتجات الزراعية وتسهيل الوصول إلى الدلتا القديمة ومحافظات الصعيد.

مشروعات الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني

تطرق الرائد أحمد الشحات إلى مشروعات الثروة الحيوانية التي تعمل على زيادة الإنتاج الوطني من اللحوم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات 180 ألف رأس سنويًا، بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تم إنشاء مزارع ومجازر للإنتاج الداجني بطاقة استيعابية تصل إلى 6 ملايين طائر سنويًا.

تحسين الثروة السمكية في مصر

فيما يتعلق بالثروة السمكية، أوضح الشحات أن جهاز مستقبل مصر يتولى إدارة وتشغيل بحيرات ناصر، البردويل، والمنزلة، ويسعى لتطويرها ورفع كفاءتها.

كما يقوم الجهاز بإنشاء مصانع للثلج وأرصفة لاستقبال الأسماك، لزيادة القدرة الإنتاجية للثروة السمكية في البلاد.

أنشطة أخرى للجهاز

كما استعرض الرائد أحمد الشحات الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي يشارك فيها جهاز مستقبل مصر، مثل التعدين متعدد الأغراض، التجارة الداخلية والخارجية، التحول الرقمي في إدارة شؤون الجهاز، بالإضافة إلى إدارة المرافق والأصول.

استعراض مشروعات الدلتا الجديدة

في ختام الزيارة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له إلى شرح تفصيلي حول مشروعات جهاز مستقبل مصر في الدلتا الجديدة من الدكتور ياسر مصطفى، استشاري المشروع.

تم خلال الاجتماع استعراض نسب التنفيذ والمخطط الزمني لإنهاء أعمال البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في أقرب وقت ممكن.