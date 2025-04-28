نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس مجلس الوزراء يشيد بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال زيارته لمشروعات الدلتا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولون المرافقون له، بزيارة لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث استمعوا إلى عرض تقديمي شامل حول مشروعات الجهاز في مختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة في منطقة الدلتا الجديدة.

الفلسفة الاقتصادية لجهاز مستقبل مصر

بدأ العرض التقديمي بتوضيح الفلسفة الاقتصادية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي تتبنى عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء مصر.

وتتمثل هذه المحاور في تعمير الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية، وتحويل الخامات إلى منتجات صناعية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي وخلق مجتمعات عمرانية مستدامة.

يهدف الجهاز إلى تحويل الاقتصاد الزراعي إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية، بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الموارد الدولة من خلال المكون الأجنبي.

مشروعات جهاز مستقبل مصر في جميع أنحاء الجمهورية

وتحدث الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، عن الخطط الطموحة التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الجهاز يواصل العمل وفق خطط تنموية تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر، حيث يتم استهداف إضافة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.

وتشمل المشروعات التنموية المختلفة في مناطق مثل الدلتا الجديدة، السادات، المنيا، بني سويف، الصوب الزراعية بالدلتا الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع في أسوان، الداخلة والعوينات، وشرق العوينات، وسيناء.

أهمية مشروعات التنمية الزراعية في سيناء

أوضح الرائد أحمد الشحات، من جهاز مستقبل مصر، أن مشروعات التنمية الزراعية في سيناء تعد من أولويات الجهاز، حيث تسهم هذه المشروعات في توفير فرص العمل وتعزيز المساهمة المجتمعية في المنطقة، وهي جزء من جهود الدولة لتطوير هذه المنطقة الاستراتيجية.

التصنيع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي

وفي إطار سعي الجهاز لتحقيق أقصى استفادة من المحاصيل الزراعية، يتم إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي، كمرحلة أولى في المنطقة الصناعية بالدلتا الجديدة.

وتشمل هذه المصانع مصنع المركزات، الأعلاف، البصل والثوم المجفف، البطاطس نصف المقلية، السكر، والخضراوات المجمدة.

تهدف هذه المصانع إلى تعزيز القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية ودعم الاقتصاد المحلي.

السوق اللوجيستية بالدلتا الجديدة

وفي إطار تطوير البنية التحتية، أنشأ جهاز مستقبل مصر سوقًا جملة لوجيستية على مساحة 500 فدان في الدلتا الجديدة. تضم السوق أسواقًا للخضراوات والفواكه، والبقوليات، والسمك، بالإضافة إلى ثلاجات لحفظ الموز والفواكه الموسمية.

كما تحتوي السوق على بورصة للحاصلات الزراعية ومحطات تصدير، وهو ما يساهم في تسهيل تداول المنتجات الزراعية وتوسيع نطاق وصولها.

مشروعات الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني

لم تقتصر مشروعات جهاز مستقبل مصر على الزراعة فقط، بل امتدت إلى قطاع الثروة الحيوانية، حيث تم تنفيذ مشروعات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 180 ألف رأس سنويًا.

وتشمل هذه المشروعات التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مزارع ومجازر للإنتاج الداجني، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 6 ملايين طائر سنويًا.

تحسين إنتاجية الثروة السمكية

كما أشار الرائد أحمد الشحات إلى أن جهاز مستقبل مصر يعمل على تحسين إنتاجية الثروة السمكية من خلال إدارة وتشغيل بحيرات ناصر، البردويل، والمنزلة، حيث يتم تطوير هذه البحيرات وإنشاء مصانع للثلج وأرصفة استقبال للأسماك لزيادة القدرة الإنتاجية.

أنشطة ومشروعات أخرى

عقب ذلك، استعرض الرائد أحمد الشحات الأنشطة التنموية الأخرى التي يضطلع بها جهاز مستقبل مصر، مثل مشروعات التعدين متعدد الأغراض، التجارة الداخلية والخارجية، والتحول الرقمي في إدارة شؤون الجهاز، بالإضافة إلى إدارة المرافق والأصول.

الاستماع إلى تقرير حول مشروعات الدلتا الجديدة

في ختام الزيارة، استمع رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى شرح تفصيلي حول مشروعات الجهاز بالدلتا الجديدة من الدكتور ياسر مصطفى، استشاري المشروع.