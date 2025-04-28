الدكتور أحمد عمر هاشم يجري فحوصات طبية بعد تعرضه لوعكة صحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 12:32 مساءً - يخضع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى فحوصات طبية، إثر تعرضه لوعكة صحية وصفها مقربون أنها بسيطة، وسيغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه.

وكان قد أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بجامعة الأزهر، أن حب آل بيت النبي ﷺ من أصول الإيمان، مشيرًا إلى أن الإمام علي زين العابدين، حفيد الإمام الحسين بن علي، كان مثالًا للتقوى والعبادة والزهد، حتى لُقّب بالسجاد لكثرة سجوده وخشوعه لله.