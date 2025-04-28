نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات امتحانات الثانوية العامة لعام 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، حيث حددت الوزارة توزيع الأسئلة ونظام الدرجات لكل مادة دراسية، في خطوة تهدف إلى تحقيق تقييم شامل لمستوى الطلاب ومواكبة التعديلات الحديثة التي أُدخلت على المناهج.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات تركز على قياس مهارات التفكير والفهم والتحليل بدلًا من الاقتصار على الحفظ والاستظهار، وذلك ضمن توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية. ويضم امتحان اللغة العربية 55 سؤالًا منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤال اختيار من متعدد، وتخصص له 80 درجة، ويعد النجاح فيه مشروطًا بالحصول على 40 درجة على الأقل.

أما امتحان اللغة الإنجليزية فيشمل 42 سؤالًا تتوزع بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد.

ويتكون امتحان اللغة الألمانية من 37 سؤالًا، بينها 34 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية، في حين يضم امتحان اللغة الفرنسية 42 سؤالًا منها 39 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

وفي المواد الأدبية والعلمية الأخرى، يتضمن امتحان الجغرافيا 42 سؤالًا بينها 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بينما يشمل امتحان التاريخ 46 سؤالًا تتوزع بين 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين.

ويحتوي امتحان الأحياء على 46 سؤالًا، منها 32 سؤالًا بدرجة واحدة و14 سؤالًا بدرجتين بالإضافة إلى 3 أسئلة مقالية.

ويتألف امتحان الفيزياء من 46 سؤالًا تشمل 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين، مع توزيع مرن للدرجات حسب مستوى صعوبة كل سؤال.

ويتكون امتحان الرياضيات التطبيقية من 20 سؤالًا تتوزع بالتساوي بين 10 أسئلة بدرجة واحدة و10 أسئلة بدرجتين.

ويضم امتحان الكيمياء 46 سؤالًا، بينها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان، مع مراعاة اختلاف الدرجات وفقًا لصعوبة الأسئلة.

أما امتحان الإحصاء فيتضمن 35 سؤالًا، منها 33 سؤال اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان، بدرجات تتراوح بين درجة واحدة ودرجتين، ويخصص للمادة 60 درجة بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكدت الوزارة أن هذا التوزيع الجديد يعزز من قدرة الطلاب على التفكير النقدي والتحليل المنطقي، مما يساعدهم على الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية ويؤهلهم للمرحلة الجامعية ومتطلبات سوق العمل الحديثة.